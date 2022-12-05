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Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления - Макрон

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 08:04
Эммануэль Макрон, скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российского лидера Владимира Путина необходимо преследовать за военные преступления, совершенные в Украине.

Об этом он заявил в интервью CBS News, пишет "Европейская правда".

Макрон заявил, что ракетные российские удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением. "Это - военное преступление", - сказал он.

На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил: "Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ - да".

В то же время Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Путиным.

Ранее СМИ сообщили, что в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

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Как сообщил ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич, в Европейской службе внешних действий готовят позицию относительно возможных опций создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины.

Темы: МакронПутин
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