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РосСМИ: В России утром взрыв на одном аэродроме, на другом – упал беспилотник

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 09:17
Иллюстративное фото, Спутниковый снимок аэродрома Энгельс в Саратовской области России, фото Maxar Technologies

На аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики. 

Источник: РИА Новости со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ, Медуза со ссылкой на Telegram-каналы Astra и Baza, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram

Детали: РИА Новости утверждают, что на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших.

На аэродроме в Саратовской области, как утверждают СМИ, утром 5 декабря беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе аэробазы ""Энгельс-1". Повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. По меньшей мере 2 военнослужащих получили ранения, их госпитализировали.

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Обновлено в 10:08: Губернатор Саратовской области уверяет, что "поводов для беспокойства нет". По его словам, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами.

Справка: На обоих аэродромах дислоцируется дальняя авиация РФ. Под Рязанью расположен аэродром "Дягиляево", в Саратовской области  –аэродром "Энгельс".

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Там, в частности, базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы типа Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Главное отличие самолетов этого типа заключается в их способности отправлять смертоносные крылатые ракеты с расстояния более 1000 км. Украинская сторона фиксировала задействование таких бортов в Черном и Каспийском морях для нанесения ударов крылатыми ракетами на расстоянии более 1000 километров по городам Украины в любой точке нашего государства.

Темы: Росcияаэродромвзрывавиа
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