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В Швеции убили критика Кадырова, на которого уже совершали покушение два года назад

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 09:55
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Критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию соратников блогера, пишет "Европейская правда".

Оппозиционное Кадырову движение "Адат", выступающее "против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни", сообщило, что слухи о смерти Абдурахманова "оказались правдивыми".

"Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами", - говорится в сообщении движения в Телеграм-канале.

Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.

Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на связь, стало известно 2 декабря. Тогда же появились сообщения, что блогера могли убить. Неподтвержденная информация об убийстве Тумсо Абдурахманова появилась в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с сообщившей об этом пользовательницей инстаграма, из ее слов следует, что она является соседкой Абдурахманова.

Последняя на данный момент запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована вечером 30 ноября.

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В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".

После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

Темы: Швециякриминал
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