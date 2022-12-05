Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пригожин просит наказать Youtube и Google в России за "ложь"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 10:14
Пригожин просит наказать Youtube и Google в России за ложь
Евгений Пригожин, фото ТАСС

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин просит Генпрокуратуру России остановить распространение "недостоверной информации" через Google и Youtube, приняв "жесточайшие меры" против последней.

Источник: Пригожин от имени своей компании "Конкорд" 

Прямая речь: "Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию выполнения государственными органами РФ своих полномочий, ограничив доступ к указанной платформе, а также признать деятельность акционера YouTube - Google, создающую угрозу обороноспособности страны и безопасности государства, нежелательной на территории РФ".

Реклама:

Детали: В частности, он призвал принять жесточайшие меры против YouTube, поскольку, как утверждает Пригожин, эта онлайн-платформа грубо нарушает российское законодательство.

Справка: После того, как началась полномасштабная война в Украине и западные страны ввели санкции против России, цензура в РФ обвинила видеосервис компании YouTube в распространении дезинформации и разжигании протестов. В марте Google приостановил большинство своих коммерческих операций в стране, включая всю рекламу.
В мае Google сообщила, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Карты и Gmail, доступными в России.
YouTube попал под критику российских регуляторов за блокировку кремлевских каналов и отказ удалить контент, который Россия приказала закрыть. Но российское правительство до сих пор не заблокировало сервис, который очень популярен в России.

Темы: соцсетиРосcияВагнеринтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
соцсети
Meta планирует запустить веб-версию Threads в начале этой недели – WSJ
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Нокаут телевидению: как социальные сети удерживают первенство в поставке новостей украинцам
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: