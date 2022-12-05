Пригожин просит наказать Youtube и Google в России за "ложь"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин просит Генпрокуратуру России остановить распространение "недостоверной информации" через Google и Youtube, приняв "жесточайшие меры" против последней.

Источник: Пригожин от имени своей компании "Конкорд"

Прямая речь: "Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию выполнения государственными органами РФ своих полномочий, ограничив доступ к указанной платформе, а также признать деятельность акционера YouTube - Google, создающую угрозу обороноспособности страны и безопасности государства, нежелательной на территории РФ".

Детали: В частности, он призвал принять жесточайшие меры против YouTube, поскольку, как утверждает Пригожин, эта онлайн-платформа грубо нарушает российское законодательство.

Справка: После того, как началась полномасштабная война в Украине и западные страны ввели санкции против России, цензура в РФ обвинила видеосервис компании YouTube в распространении дезинформации и разжигании протестов. В марте Google приостановил большинство своих коммерческих операций в стране, включая всю рекламу.

В мае Google сообщила, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Карты и Gmail, доступными в России.

YouTube попал под критику российских регуляторов за блокировку кремлевских каналов и отказ удалить контент, который Россия приказала закрыть. Но российское правительство до сих пор не заблокировало сервис, который очень популярен в России.