Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Президента Украины Владимира Зеленского признали человеком года по версии Financial Times.

Источник: Financial Times

Дословно: "Списанный многими украинцами до февральского вторжения как нечто вроде шутки, дилетант, пытающийся ответить на вызов высокой должности, 44-летний Зеленский заслужил место в истории благодаря своему чрезвычайному проявлению лидерства и силы духа...

Реклама:

Зеленский также стал олицетворением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии.

Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года".

Детали: Украинского президента с его ежедневными обращениями сравнивают с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский, по мнению Financial Times, подобен Черчиллю, который выступил по радио, чтобы сплотить свою страну во время блицкрига.

Зеленский использует соцсети "для неустанной агитации за западную военную и финансовую поддержку, превратив бедственное положение своего народа в моральный рычаг влияния на лидеров Европы и США".

Отмечается, что президент Украины убедил европейцев взять на себя огромные расходы на противостояние Путину и предложить Киеву путь к членству в ЕС.

Дословно: "На этом пути он стал знаменосцем либеральной демократии в более широком глобальном соревновании с авторитаризмом, которое может определить ход 21-го века".

Кроме того, Зеленского считают антиподом российского президента Владимира Путина, который скрывается в Кремле, чья "одержимость восстановлением империи стоила десятки, возможно, сотни тысяч жизней".

В интервью FT Зеленский вспоминает первые дни вторжения и говорит, что он: "Больше ответственный, чем храбрый... Я просто ненавижу подводить людей".

Журналисты также считают, что решение Зеленского остаться в Киеве в начале вторжения вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых значимых моментов в войне, вдохновив украинских военных и народ на сопротивление: "Это стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, которые имели низкие ожидания от политических лидеров страны".