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Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Алена МазуренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 10:46
Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
фото: ОП

Президента Украины Владимира Зеленского признали человеком года по версии Financial Times.

Источник: Financial Times

Дословно: "Списанный многими украинцами до февральского вторжения как нечто вроде шутки, дилетант, пытающийся ответить на вызов высокой должности, 44-летний Зеленский заслужил место в истории благодаря своему чрезвычайному проявлению лидерства и силы духа...

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Зеленский также стал олицетворением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии.

Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года".

Детали: Украинского президента с его ежедневными обращениями сравнивают с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем.

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Зеленский, по мнению Financial Times, подобен Черчиллю, который выступил по радио, чтобы сплотить свою страну во время блицкрига.

Зеленский использует соцсети "для неустанной агитации за западную военную и финансовую поддержку, превратив бедственное положение своего народа в моральный рычаг влияния на лидеров Европы и США".

Отмечается, что президент Украины убедил европейцев взять на себя огромные расходы на противостояние Путину и предложить Киеву путь к членству в ЕС.

Дословно: "На этом пути он стал знаменосцем либеральной демократии в более широком глобальном соревновании с авторитаризмом, которое может определить ход 21-го века".

Кроме того, Зеленского считают антиподом российского президента Владимира Путина, который скрывается в Кремле, чья "одержимость восстановлением империи стоила десятки, возможно, сотни тысяч жизней".

В интервью FT Зеленский вспоминает первые дни вторжения и говорит, что он: "Больше ответственный, чем храбрый... Я просто ненавижу подводить людей".

Журналисты также считают, что решение Зеленского остаться в Киеве в начале вторжения вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых значимых моментов в войне, вдохновив украинских военных и народ на сопротивление: "Это стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, которые имели низкие ожидания от политических лидеров страны".

Темы: ЗеленскийнаградыУкраинавойна
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