По всей Украине воздушная тревога: враг выпустил ракеты

По состоянию на 13.30 5 декабря в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ракет.

Источник: карта тревог

Детали: Глава Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что враг осуществил пуски ракет: "Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие".

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что вражеские крылатые ракеты заметили в воздухе.

Мэр Кременчуга Малецкий отметил, что возможны удары по объектам энергетики. Он призвал граждан закрыть окна и максимально сохранять тепло в помещениях.

Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил, что в области работает ПВО.

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В Винницкой ОГА заявили, что в воздухе над Украиной много вражеских ракет.

Воздушная тревога началась в центральных областях Украины, на юге и востоке, а затем распространилась и на запад.

По состоянию на 13.44 тревога продолжается по всей территории материковой Украины.