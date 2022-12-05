Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства – СМИ

Во время митинга из-за кражи угля в столице Монголии Улан-Батор 5 декабря протестующие ворвались в Дворец правительства.

Источник: монгольское новостное агентство Sonin, Telegram-канал Baza

Детали:СМИ сообщают, что во время протеста митингующие ворвались в здание парламента. Четырех сотрудников службы безопасности Государственного дворца обезглавили. В результате потасовки по меньшей мере несколько человек были раздавлены.

Протесты в Улан-Батор продолжаются уже третий день. Они начались после сообщений о краже угля. По информации СМИ, речь идет о 6,5 миллиона тонн угля стоимостью 60 триллионов тугриков (1,8 миллиарда долларов США).

Демонстранты требуют назвать имена и привлечь к ответственности тех, кто незаконно экспортировал уголь.

Протести у столиці Монголії pic.twitter.com/jB4cCZv6Ks ВИДЕО ДНЯ December 5, 2022

Дополняется…