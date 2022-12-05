Во многих областях Украины раздавались взрывы и работала ПВО
СМИ и телеграм-канал пишут о взрывах в некоторых регионах после первой волны российских ракет в обед 5 декабря.
Источник: "Суспильне", председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, корреспонденты УП, председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба
Детали: Сообщается о взрывах в Запорожье.
Также жители Черкасской области сообщают о "звуках, похожих на взрывы".
Телеграм-канал, которые отслеживают ракетные атаки, пишут о работе ПВО в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.
Ким сообщил, что украинские летчики "творят чудеса", но без подробностей.
Ранее в соцсетях писали об успешной работе ПВО в Харьковской области.
Обновлено: Корреспонденты УП сообщают о взрывах в Одессе и области. Предварительно были сбития и прилет.
Кулеба сообщил, что на Киевщине работает ПВО, но еще есть ракеты, которые движутся в сторону области.
Корреспонденты УП сообщают о взрывах в Виннице.
"Суспільне" пишет о взрывах в Херсоне.