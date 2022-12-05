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Во многих областях Украины раздавались взрывы и работала ПВО

Роман ПетренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 14:33
ПВО сбила ракету над киевщиной 5 декабря, фото полиции

СМИ и телеграм-канал пишут о взрывах в некоторых регионах после первой волны российских ракет в обед 5 декабря.

Источник: "Суспильне", председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, корреспонденты УП, председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба

Детали: Сообщается о взрывах в Запорожье.

Также жители Черкасской области сообщают о "звуках, похожих на взрывы".

Телеграм-канал, которые отслеживают ракетные атаки, пишут о работе ПВО в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.

Ким сообщил, что украинские летчики "творят чудеса", но без подробностей.

Ранее в соцсетях писали об успешной работе ПВО в Харьковской области.

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Обновлено: Корреспонденты УП сообщают о взрывах в Одессе и области. Предварительно были сбития и прилет.

Кулеба сообщил, что на Киевщине работает ПВО, но еще есть ракеты, которые движутся в сторону области.

Корреспонденты УП сообщают о взрывах в Виннице.

"Суспільне" пишет о взрывах в Херсоне.

Темы: Винницкая областьЧеркасская областьЗапорожьеПВО
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