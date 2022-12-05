В мэрии Одессы проходят обыски, из кабинета Труханова изымают документы - СМИ

В помещениях мэрии Одессы проходят следственные действия, там находятся сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Источник: "Думская"

Детали: Сотрудники НАБУ изымают документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.

В рамках какого уголовного производства продолжаются обыски, пока неизвестно.