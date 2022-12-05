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В Молдове перебои с электроснабжением на фоне ударов РФ по Украине

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 15:40

Государственное предприятие Молдовы Moldelectrica сообщает о нарушениях в системе электроснабжения 5 декабря на фоне ракетных ударов РФ по Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Noi.md.

"Возможны отключения электроэнергии" - сообщили в компании.

Ранее вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что в случае возникновения такой ситуации все государственные службы готовы вмешаться и восстановить электроснабжение в ограниченные сроки.

"Я призываю к осторожности и готовности", - призвал он.

5 декабря на фоне ударов РФ по Украине на перебои с электроэнергией начали жаловаться жители Кишинева. А жители левого берега Днестра говорят, что у них скоро исчезнет электричество. Власти пока не сообщали о конкретных отключениях.

Напоминаем, что 23 ноября после ракетных ударов РФ по Украине в Республике Молдова произошли массовые отключения электроэнергии. Тысячи потребителей остались без света, а некоторые из них были подключены только на следующий день.

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Инцидент повторился после того, как впервые произошел 15 ноября. В связи с отключением электроэнергии оставался заблокированным электротранспорт, в городах возникали пробки на дорогах из-за неработающих светофоров. Кроме того, частично или полностью были недоступны услуги телефонных операторов Moldcell, Orange и Moldtelecom.

Темы: МолдоваэнергетикавойнаРосcия
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