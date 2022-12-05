В Одесской области есть попадания в два инфраструктурных объекта

Офис президента сообщил, что в результате массированной ракетной атаки россиян в обед 5 декабря повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, горсовет Одессы

Прямая речь Тимошенко: "В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта.

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Один человек госпитализирован".

Детали: Одесский горсовет сообщил, что из-за обесточивания части города в результате вражеских обстрелов работа общественного электрического транспорта была приостановлена.

Также сейчас в Одессе все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.