В Одесской области есть попадания в два инфраструктурных объекта
Понедельник, 5 декабря 2022, 14:44
Офис президента сообщил, что в результате массированной ракетной атаки россиян в обед 5 декабря повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области.
Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, горсовет Одессы
Прямая речь Тимошенко: "В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта.
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Один человек госпитализирован".
Детали: Одесский горсовет сообщил, что из-за обесточивания части города в результате вражеских обстрелов работа общественного электрического транспорта была приостановлена.
Также сейчас в Одессе все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.
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