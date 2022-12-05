На территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета

На территории Молдовы рядом с украинской границей после очередного ракетного удара РФ по Украине обнаружили ракету.

Об этом сообщают молдавские СМИ, среди которых Newsmaker.

Сотрудники МВД обнаружили ракету рядом с границей, вблизи города Бричаны. Как отмечают, ее нашел патруль пограничной полиции, поскольку в связи с обстрелами контроль за границей усилили.

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Район оцепили полиция и пограничники, ожидают прибытия специализированных служб.

Напомним, предыдущий такой инцидент произошел утром 31 октября - на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в селе Наславча. В связи с этим МИД Молдовы объявил о высылке одного российского дипломата после инцидента; в ответ РФ выслала одного молдавского дипломата.

Во время обстрела 10 октября по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией Молдовы, в связи с чем молдавский МИД вызвал российского посла.