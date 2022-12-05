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Силы ПВО сбили десятки ракет во время массированной атаки

Роман ПетренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 15:49
Силы ПВО сбили десятки ракет во время массированной атаки
фото иллюстративное, воздушные силы

Противовоздушная оборона начала отчитываться о работе во время массированной атаки Россиян в обед 5 декабря - уже известно о десятках сбитых ракет.

Источник: КГВА, председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что в районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет, из них 9 уничтоженных.

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Лунин сообщил, что силы ПВО в области отработали "на полную", сбили "до 10 российских ракет", прилетов не было.

По данным главы Днепропетровщины, защитники из воздушного командования "Восток" сбили 15 российских ракет.

Темы: обстрелРосcияПВОвойна
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