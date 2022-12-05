Силы ПВО сбили десятки ракет во время массированной атаки
Понедельник, 5 декабря 2022, 15:49
Противовоздушная оборона начала отчитываться о работе во время массированной атаки Россиян в обед 5 декабря - уже известно о десятках сбитых ракет.
Источник: КГВА, председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Детали: Отмечается, что в районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет, из них 9 уничтоженных.
Реклама:
Лунин сообщил, что силы ПВО в области отработали "на полную", сбили "до 10 российских ракет", прилетов не было.
По данным главы Днепропетровщины, защитники из воздушного командования "Восток" сбили 15 российских ракет.