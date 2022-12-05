ПВО сбила более 60 российских ракет, летело более 70

В понедельник 5 декабря украинские воздушные силы сбили более 60 ракет выпущенных Россией по территории Украины.

Источник: сообщение Воздушных сил

Дословно: "Всего выпущено более 70 ракет. По предварительной информации пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

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Также противник нанес удар 22-мя крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П".

Детали: Воздушники сообщили, что всего сбито более 60 ракет оккупантов, а к отражению нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, авиацию, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и других составляющих Сил обороны.