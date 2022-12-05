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WSJ: США прислали Украине HIMARS с ограниченной дальностью ударов, чтобы ими нельзя было поразить РФ

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 18:54
WSJ: США прислали Украине HIMARS с ограниченной дальностью ударов, чтобы ими нельзя было поразить РФ
HIMARS, фото AFP via Getty Images

Соединенные Штаты Америки тайно модифицировали переданные Украине пусковые установки HIMARS таким образом, чтобы они не могли быть использованы для запуска ракет большой дальности по территории России - так Вашингтон пытался избежать эскалации войны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", газете The Wall Street Journal на условиях анонимности рассказали американские чиновники.

Собеседники издания утверждают, что Пентагон модифицировал пусковые установки HIMARS таким образом, чтобы они не могли стрелять ракетами большой дальности, в частности ATACMS, которые имеют дальность полета почти 300 километров.

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Утверждается, что во время договоренностей о передаче HIMARS президент Владимир Зеленский лично пообещал США, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на российской территории.

Кроме того, администрация Джо Байдена постоянно подчеркивала риски предоставления Киеву дальнобойного оружия. Украинская сторона утверждает, что такое вооружение нужно для поражения складов российских сил, расположенных в глубоком тылу на оккупированной территории.

При этом в Вашингтоне опасаются, что направленные ими системы могут быть использованы для ударов по целям на территории России, что приведет к эскалации войны. Из этих соображений в частности Украина так и не получила ATACMS, а также беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

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В то же время в США признают, что Украина до сих пор выполняла обязательства не использовать американское оружие для ударов по российской территории. По словам украинских чиновников, это свидетельствует о том, что Киеву можно доверять оружие большей дальности.

Дискуссия о поставках дальнобойного оружия в США активизировалась на фоне постоянных обстрелов Россией украинской энергетической инфраструктуры. Некоторые американские чиновники считают, что дальнобойное оружие могло бы помочь Киеву предупреждать больше ударов, поскольку поставки средств противовоздушной и противоракетной обороны не столь быстрые.

По состоянию на сейчас Украина получила 20 пусковых установок HIMARS и большой запас ракет со спутниковым наведением с дальностью полета почти 80 километров. Эти ракеты украинские военные эффективно применяют для нанесения ударов по российским складам боеприпасов, объектам материально-технического обеспечения и командным центрам на оккупированной территории.

Темы: СШАоружиеРосcиявойна
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