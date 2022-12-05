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Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 19:18

Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы.

Об этом сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

Декларацию подписали премьер Черногории Дритан Абазович, который вскоре сложит полномочия, и президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечают в Twitter правительства Черногории, встреча лидеров перед подписанием состоялась в формате видеоконференции, на ней присутствовал также посол Украины Олег Герасименко.

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"Украина защищает ценности цивилизации, которая решила жить в мире и демократии. Мы надеемся на мир и верим, что он наступит. До того, как это произойдет, вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Черногории", - отметил Дритан Абазович.

В июне Абазович приезжал в Киев вместе с премьером Албании Эди Рамой и тогда высказался в поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. 

25 ноября в Киев приезжал министр внутренних дел Черногории и анонсировал самый большой из до сих пор предоставленных пакетов помощи. 

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Напомним, прочерногорским силам удалось инициировать и провести вотум недоверия правительству Абазовича из-за скандального решения подписать соглашение с Сербской православной церковью. По замыслу, вотум недоверия должен был дать старт досрочным парламентским выборам, но вместо этого открыл двери для реванша антизападных сил.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье Переворот по-черногорски: что может помешать захвату власти дружественными Кремлю силами.

Темы: евроинтеграцияЕСЧерногорияУкраина
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