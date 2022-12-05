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Зеленский об РФ: Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 20:28
Зеленский об РФ: Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет
Владимир Зеленский. фото ОП

Очередной массированный ракетный удар России по Украине в годовщину подписания Будапештского меморандума свидетельствует, что любые договоренности с государством-террористом невозможны.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении 5 декабря

Детали: Глава государства подчеркнул: когда один террорист дестабилизирует жизнь всех, остановить террор - это общая задача.

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Этой ночью он планирует говорить об этом в своем обращении к экспертному сообществу американского Института изучения войны и ко всем друзьям Украины в США.

Зеленский сказал, что нынешней ракетной атакой Россия "отметила" очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и сегодняшние вопросы о России.

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Прямая речь: "Что-то просто подписать с этими террористами - мира не будет. Что-то просто согласовать с ними - точно нарушат. Отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других означает новую войну.

Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому".

Темы: ЗеленскийвойнапереговорыРосcия
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