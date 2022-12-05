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Данилов о последствиях атаки РФ и "ноу-хау": Самые большие проблемы будут в Одесской области

Елена РощинаПонедельник, 5 декабря 2022, 22:16

Из-за последних ракетных ударов России по объектам энергетики Украины ожидаются проблемы в обеспечении электроэнергией Одесской области, для остальных областей больших проблем не должно возникнуть.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Суспільне"

Прямая речь: "Враг не меняет в этом случае свою тактику. Он хочет нас заморозить... И у них ничего не получится. 

Я уверен, что наши специалисты в ближайшее время починят то, что сейчас уничтожено во время именно этих обстрелов. Будут небольшие проблемы по Одесской области. По остальной территории мы не видим больших проблем. К этому наши специалисты готовы. 

Более того, мы уже понимаем, каким образом нам действовать, когда мы понимаем, что в ближайшее время будет атака. Это уже наше ноу-хау, наших энергетиков, которые совместно со службами отрабатывают эти вопросы".

Детали: Секретарь СНБО также отметил, что силы ПВО сбивают все больше вражеских ракет, что свидетельствует о профессионализме украинских защитников и о вкладе партнеров, которые помогают Украине современными средствами борьбы.

В то же время, Данилов отметил, что ракет у России больше не становится.

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Прямая речь: "Мы рассчитывали на 4-5 мощных атак, мы не говорили о 2-3. Мощная атака – мы считаем, по 100-110 ракет, как было до этого, если враг не получает из тех стран, с которыми он сейчас ведет переговоры, дополнительных ракет для этих обстрелов. То, что касается ракет, действительно у врага их не становится больше. И с 24 февраля он постоянно уменьшает этот объем".

Этому предшествовало: 5 декабря Россия нанесла восьмой массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, запустив более 70 ракет. Украинские силы ПВО сбили более 60 из них. Было зафиксировано попадание в энергообъекты в трех областях: Киевской, Винницкой и Одесской. В некоторых регионах возникли проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

Темы: ДаниловвойнаэлектроэнергияОдесская область
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