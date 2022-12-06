В Запорожье прогремели взрывы
Вторник, 6 декабря 2022, 00:20
Сегодня ночью в Запорожье прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.
Источники: "Суспільне" в Telegram, читатели "УП"
Детали: Корреспондент "Суспільного" сообщил, что в Запорожье слышны звуки взрывов.
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Информацию также подтвердили читатели "Украинской правды". Они рассказали, что в городе было слышно три очень громких взрыва.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал горожан находиться в укрытиях.
"Срочно! идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!" – написал он в Telegram.
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Обновлено в 1:30. Куртев сообщил, что можно покидать укрытие. В Запорожье закончилась воздушная тревога.