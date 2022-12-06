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В Запорожье прогремели взрывы

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 01:20
Иллюстративное фото Запорожской ОГА

Сегодня ночью в Запорожье прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Источники: "Суспільне" в Telegram, читатели "УП"

Детали: Корреспондент "Суспільного" сообщил, что в Запорожье слышны звуки взрывов.

Информацию также подтвердили читатели "Украинской правды". Они рассказали, что в городе было слышно три очень громких взрыва.  

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал горожан находиться в укрытиях.

"Срочно! идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!" – написал он в Telegram.

Обновлено в 1:30. Куртев сообщил, что можно покидать укрытие. В Запорожье закончилась воздушная тревога. 

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Темы: взрывЗапорожьеРосcия
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