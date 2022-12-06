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Карты боев от ISW: оккупанты хотят окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная

Ольга ГлущенкоВторник, 6 декабря 2022, 03:48
Карты боев от ISW: оккупанты хотят окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная
фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) проанализировал ведение боев возле Бахмута, в районе Авдеевки - Донецка, на линии Сватово - Кременная и опубликовал карты ведения боев.

Источник: ISW

Детали: Оккупанты продолжали постепенно продвигаться в районе Бахмута, но еще не окружили город, и проводили наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка. Кроме того, штурмовые группы врага пытаются прорваться вглубь украинских позиций.

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Кроме того, российские войска осуществили очередную волну ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины 5 декабря.

По оценке ISW, сделанной ранее, в то время, как украинская и предоставленная Западом система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает уменьшать попадание высокоточных боеприпасов со стороны России, небольшой процент российских ударов, которые обходят украинскую ПВО, имеет "значительное влияние" на украинскую критическую инфраструктуру.

Также институт предполагает, что украинские силы, вероятно, ударили по двум российским стратегическим авиабазам 5 декабря, нанеся им незначительный ущерб и продемонстрировав при этом способность Украины поразить российские тыловые районы и, возможно, сорвать российскую кампанию по нанесению ударов по украинской инфраструктуре.

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Это наделало шума среди сообщества российских блогеров, которое пришло к выводу, что "Москва находится под угрозой с украинской территории".

Основные выводы ISW о ходе боевых действий 5 декабря:

  • Российско-террористические войска продолжали оборонять свои позиции на линии Сватово - Кременная от украинских атак.
  • Оккупанты продолжали постепенно продвигаться в районе Бахмута, но еще не окружили город, и проводили наступательные операции в районе Авдеевки - Донецка. Украинские источники сообщают, что небольшие российские штурмовые группы численностью 15-20 человек пытаются прорваться вглубь украинских позиций.
  • Российские оккупационные чиновники продолжили принудительный вывоз украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию под предлогом того, что дети нуждаются в специальной медицинской помощи.
  • Захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов на правом (западном) берегу Днепра и продолжили наносить удары по городу Херсон.
  • Российский сенатор от правящей партии "Единая Россия" Андрей Клишас предложил Кремлю ограничить возможность россиян, бежавших из страны, чтобы избежать мобилизации, получить работу после возвращения в Россию.
  • Главное управление разведки Украины сообщило, что российские военные во взаимодействии с Министерством внутренних дел России принимают меры для запуска до февраля 2023 года электронной базы для документирования персональных данных всех военнослужащих и ограничения их передвижения даже в невоенной форме.
 
 

Темы: войнаВооруженные силы
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