Карты боев от ISW: оккупанты хотят окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная

Институт изучения войны (ISW) проанализировал ведение боев возле Бахмута, в районе Авдеевки - Донецка, на линии Сватово - Кременная и опубликовал карты ведения боев.

Источник: ISW

Детали: Оккупанты продолжали постепенно продвигаться в районе Бахмута, но еще не окружили город, и проводили наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка. Кроме того, штурмовые группы врага пытаются прорваться вглубь украинских позиций.

Кроме того, российские войска осуществили очередную волну ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины 5 декабря.

По оценке ISW, сделанной ранее, в то время, как украинская и предоставленная Западом система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает уменьшать попадание высокоточных боеприпасов со стороны России, небольшой процент российских ударов, которые обходят украинскую ПВО, имеет "значительное влияние" на украинскую критическую инфраструктуру.

Также институт предполагает, что украинские силы, вероятно, ударили по двум российским стратегическим авиабазам 5 декабря, нанеся им незначительный ущерб и продемонстрировав при этом способность Украины поразить российские тыловые районы и, возможно, сорвать российскую кампанию по нанесению ударов по украинской инфраструктуре.

Это наделало шума среди сообщества российских блогеров, которое пришло к выводу, что "Москва находится под угрозой с украинской территории".

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Основные выводы ISW о ходе боевых действий 5 декабря: