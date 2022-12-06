Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Карты боев от ISW: оккупанты хотят окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная

Ольга ГлущенкоВторник, 6 декабря 2022, 04:48
фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) проанализировал ведение боев возле Бахмута, в районе Авдеевки - Донецка, на линии Сватово - Кременная и опубликовал карты ведения боев.

Источник: ISW

Детали: Оккупанты продолжали постепенно продвигаться в районе Бахмута, но еще не окружили город, и проводили наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка. Кроме того, штурмовые группы врага пытаются прорваться вглубь украинских позиций.

 
 

Кроме того, российские войска осуществили очередную волну ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины 5 декабря.

По оценке ISW, сделанной ранее, в то время, как украинская и предоставленная Западом система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает уменьшать попадание высокоточных боеприпасов со стороны России, небольшой процент российских ударов, которые обходят украинскую ПВО, имеет "значительное влияние" на украинскую критическую инфраструктуру.

Также институт предполагает, что украинские силы, вероятно, ударили по двум российским стратегическим авиабазам 5 декабря, нанеся им незначительный ущерб и продемонстрировав при этом способность Украины поразить российские тыловые районы и, возможно, сорвать российскую кампанию по нанесению ударов по украинской инфраструктуре.

Это наделало шума среди сообщества российских блогеров, которое пришло к выводу, что "Москва находится под угрозой с украинской территории".

ВИДЕО ДНЯ

Основные выводы ISW о ходе боевых действий 5 декабря:

  • Российско-террористические войска продолжали оборонять свои позиции на линии Сватово - Кременная от украинских атак.
  • Оккупанты продолжали постепенно продвигаться в районе Бахмута, но еще не окружили город, и проводили наступательные операции в районе Авдеевки - Донецка. Украинские источники сообщают, что небольшие российские штурмовые группы численностью 15-20 человек пытаются прорваться вглубь украинских позиций.
  • Российские оккупационные чиновники продолжили принудительный вывоз украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию под предлогом того, что дети нуждаются в специальной медицинской помощи.
  • Захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов на правом (западном) берегу Днепра и продолжили наносить удары по городу Херсон.
  • Российский сенатор от правящей партии "Единая Россия" Андрей Клишас предложил Кремлю ограничить возможность россиян, бежавших из страны, чтобы избежать мобилизации, получить работу после возвращения в Россию.
  • Главное управление разведки Украины сообщило, что российские военные во взаимодействии с Министерством внутренних дел России принимают меры для запуска до февраля 2023 года электронной базы для документирования персональных данных всех военнослужащих и ограничения их передвижения даже в невоенной форме.
 
 

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кремль, вероятно, готовит вторую волну мобилизации – ISW

Бизнес-империю Трампа признали виновной в мошенничестве

видеоЗеленский собрал в Мариинском дворце воинов и оттуда обратился к украинцам

видеоДень ЧМ-22: Испания провалила серию пенальти, Марокко впервые в истории в четвертьфинале

Петиция о демобилизации тех, кто служит год: Резников объяснил, как это вредит обороноспособности

В МИД РФ говорят, что якобы готовы говорить о гарантиях безопасности для России

Все новости...
Атака дрона на российский Курск: в области продлили высокий уровень террористической опасности
В российском Курске - пожар на аэродроме, власти говорят об атаке беспилотником
Maxar опубликовала снимки российской авиабазы, с которой враг наносит удары по Украине
ВСУ за сутки уничтожили 510 оккупантов и 5 танков - Генштаб
Последние новости
05:55
Кремль, вероятно, готовит вторую волну мобилизации – ISW
04:42
Мы не мешаем Украине развивать ударный потенциал большой дальности – глава Пентагона
04:10
Обновлено в 04:10Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу
03:16
Бизнес-империю Трампа признали виновной в мошенничестве
02:51
Джонсон поздравил украинских военных с их днем
02:05
В Польше начали сбор средств на зимнюю форму для украинских военных
01:35
Сумщина: россияне выпустили по пограничью 226 боеприпасов
01:15
Турция снова угрожает Греции из-за "милитаризации" островов в Эгейском море
23:59
Гражданское общество Украины получило премию Восточного партнерства в Чехии
23:51
РосСМИ сообщают, что на аэродроме в Энгельсе сработала сирена
Все новости...