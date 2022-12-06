В российском Курске – пожар на аэродроме, власти говорят: это атака беспилотника
Вторник, 6 декабря 2022, 06:48
В российском городе Курск произошел пожар на аэродроме.
Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовой
Дословно: "В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте".
Почему это важно: До полномасштабного вторжения России аэродром Курск-Восточный использовался как для гражданской, так и для военной авиации.
С 24 февраля на него распространяется действие запрета на гражданские полеты.
На Курск-Восточном дислоцируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк РФ. В его состав преимущественно входят многоцелевые истребители Су-30СМ.
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