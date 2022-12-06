В российском Курске – пожар на аэродроме, власти говорят: это атака беспилотника

В российском городе Курск произошел пожар на аэродроме.

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовой

Дословно: "В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте".

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Почему это важно: До полномасштабного вторжения России аэродром Курск-Восточный использовался как для гражданской, так и для военной авиации.

С 24 февраля на него распространяется действие запрета на гражданские полеты.

На Курск-Восточном дислоцируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк РФ. В его состав преимущественно входят многоцелевые истребители Су-30СМ.

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