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В российском Курске – пожар на аэродроме, власти говорят: это атака беспилотника

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 6 декабря 2022, 06:48
фото: Хартия-97

В российском городе Курск произошел пожар на аэродроме.

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовой

Дословно: "В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте".

Почему это важно: До полномасштабного вторжения России аэродром Курск-Восточный использовался как для гражданской, так и для военной авиации.

С 24 февраля на него распространяется действие запрета на гражданские полеты.

На Курск-Восточном дислоцируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк РФ. В его состав преимущественно входят многоцелевые истребители Су-30СМ.

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Темы: Росcияавиапожар
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