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ВСУ нанесли 22 удара по районам сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 6 декабря 2022, 06:50
ВСУ нанесли 22 удара по районам сосредоточения врага – сводка
фото Генштаба ВСУ

Силы обороны отбили атаки в районах 7 населенных пунктов, нанесли удары с неба и земли по местам сосредоточения врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

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За минувшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Сеньковка, Сосновка Черниговской области и Гомелевское, Мануховка, Александровка, Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огирцево, Старица, Стрелечья, Терновая Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны в Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населенного пункта Котляровка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами боевой авиации в районах населенных пунктов Спирное, Каменка, Марьинка.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Осуществил танковые и артиллерийские обстрелы районов более 16 населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в частности населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Железнодорожное, Плавни Запорожской области; а также Золотая Балка, Новоселка Херсонской области и города Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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