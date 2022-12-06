ВСУ за сутки уничтожили 510 оккупантов и 5 танков - Генштаб
Вторник, 6 декабря 2022, 08:07
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 510 оккупантов, таким образом общее количество убитых захватчиков достигло 92 200 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 92 200 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 2 929 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5 905 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1 915 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1587 (+5),
- крылатых ракет - 592 (+61),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 505 (+8) ед,
- специальной техники - 163 (+0).