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ВСУ за сутки уничтожили 510 оккупантов и 5 танков - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 6 декабря 2022, 09:07
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 510 оккупантов, таким образом общее количество убитых захватчиков достигло 92 200 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 92 200 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 2 929 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 905 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1 915 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1587 (+5),
  • крылатых ракет - 592 (+61),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4 505 (+8) ед,
  • специальной техники - 163 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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