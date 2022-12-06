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Россияне ударили по Харьковской области: погиб пенсионер

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 декабря 2022, 09:17
Россияне ударили по Харьковской области: погиб пенсионер
Иллюстративное фото, ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ ХАРЬКОВА 27 ИЮЛЯ. ФОТО ИЗ TELEGRAM ХАРЬКОВСКОЙ ОВА

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Харьковскую область – погиб пенсионер, повреждены частные дома.

Источник: голова Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В результате обстрелов россиян в с. Обуховка, что в Купянском районе, погиб 68-летний мужчина. Есть повреждения частных домовладений, хозяйственных построек, складских помещений".

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Детали: Синегубов добавил, что в целом под артиллерийскими обстрелами оккупантов оказались Чугуевский, Харьковский и Купянский районы.

Он напомнил, что продолжается добровольная эвакуация из Купянщины в более безопасные места области. Местные власти и волонтеры эвакуировали уже 217 человек, еще 68 заявок в работе.

Темы: Харьковская областьжертвывойна
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