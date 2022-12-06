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В центре Софии протест возле русской церкви, куда приехали посол РФ и митрополит РПЦ

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 12:25

В центре Софии проходит акция протеста против российского вторжения в Украину возле храма, где находятся российский посол Элеонора Митрофанова и глава отдела внешних связей Московского патриархата митрополит Антоний.

Об этом сообщает телеканал Nova, пишет "Европейская правда".

Граждане скандируют "Убийцы" и "Это не Москва" перед русской церковью в Софии в знак протеста против визита митрополита Антония Волоколамского, который занял пост "министра иностранных дел" Московского патриархата после смещения митрополита Илариона и принял участие в церковной службе. На службе также присутствкет посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

 

"Мы протестуем, потому что это высшая наглость во время войны для тех, кто оккупирует, здесь, на территории Европейского Союза и страны НАТО, проводить службу для победы России, это просто нонсенс, поэтому мы протестуем", - сказал один из участников протеста Георгий Иванов.

 

Украинка Ирина, родом из Херсона, приехала с маленьким сыном в Болгарию, спасаясь от российского вторжения. Она сказала, что протестует против кровавой войны Путина в Украине, потому что ее родственники находятся на оккупированных территориях.

"Я здесь как возмущенный гражданин, потому что это кощунство - проводить в болгарской церкви молебен за террористическое государство, благословлять убийц детей. Знаете ли вы, что сейчас происходит в Украине? Тысячи детей находятся в бомбоубежищах. Тысячи детей подвергаются смертельной опасности! И в этой церкви есть люди, которые молятся, чтобы им удалось убить их еще больше, здесь они молятся прямо сейчас, чтобы одна страна раздавила другую страну", - сказала она.

Напомним, 3 ноября Национальная ассамблея (парламент) Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

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Темы: БолгарияУПЦ МПРосcия
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