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Зеленский приехал на Донбасс и записал оттуда поздравление для ВСУ

Александр ШумилинВторник, 6 декабря 2022, 11:27
Зеленский приехал на Донбасс и записал оттуда поздравление для ВСУ
скриншот

Президент Владимир Зеленский записал поздравление Вооруженным силам Украины находясь около Славянска в Донецкой области.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Уважаемые военнослужащие, уважаемые ветераны. От всей души я поздравляю вас с большим праздником, с этим великим днем - днем Вооруженных сил Украины".

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"Сейчас год ВСУ. Время ВСУ. Все видят, кто такие украинские защитники и защитницы. Кто-то прозвал себя второй армией мира. Но все видят у кого первое место. Все видят вашу мощь, закалку, ваши умения, ваши стандарты, стандарты Украины". 

Детали: Зеленский попросил всех найти время и во вторник почтить минутой молчания всех погибших защитников Украины. Также Офис президента опубликовал видео награждения Зеленским украинских бойцов на передовой.

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Темы: Зеленскийармия
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