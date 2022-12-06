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Подстрелил полицейского: В Ростовской области РФ ловят возможного дезертира с пулеметом

Александр ШумилинВторник, 6 декабря 2022, 12:26
Подстрелил полицейского: В Ростовской области РФ ловят возможного дезертира с пулеметом
Фото: Hromadske

В российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивают военного с пулеметом, который ранил полицейского.

Источник: сообщение российского издания Baza

Детали: Полицейским из Новошахтинска приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами, поскольку в городе ищут мужчину с пулеметом, который ранил полицейского.

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В городе введен план "Сирена". Силовики разыскивают неизвестного мужчину ростом 180-190 сантиметров, одетого в камуфляж и вооруженного пулеметом. По предварительным данным, он совершил нападение на полицейских - один сотрудник получил ранение в таз.

После перестрелки неизвестному удалось скрыться - сейчас его ищут в городе и ближайших районах.

Мужчина может быть дезертиром. Сейчас в городе закрывают выезды и детские сады.

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Темы: Росcиявойна
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