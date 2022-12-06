Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белгородской области РФ начали формировать батальоны территориальной обороны

Станислав ПогориловВторник, 6 декабря 2022, 15:04
В Белгородской области РФ начали формировать батальоны территориальной обороны
Фото: Гладков в Telegram

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны, которые в случае необходимости готовы будут "защищать" область.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Буквально с первых дней начала специальной военной операции (войны с Украиной - ред.) обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли".

Реклама:

Детали: По словам российского губернатора, будет сформировано несколько батальонов из тех, кто по каким-то причинам не был мобилизован, но имеет желание и боевой опыт.

Обещают, что желающих научат опытные инструкторы, которые принимали участие в "локальных войнах". Они будут проводить тренировки и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов области.

Что предшествовало: 22 ноября Гладков сообщал, что в области России строят оборонительную "засечную линию", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины. "Я говорю о формировании белгородской линии - Белгородская засечная линия", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Приглашение послов РФ и Беларуси на вручение Нобелевской премии отозвали
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: