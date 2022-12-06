В Белгородской области РФ начали формировать батальоны территориальной обороны

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны, которые в случае необходимости готовы будут "защищать" область.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Буквально с первых дней начала специальной военной операции (войны с Украиной - ред.) обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли".

Детали: По словам российского губернатора, будет сформировано несколько батальонов из тех, кто по каким-то причинам не был мобилизован, но имеет желание и боевой опыт.

Обещают, что желающих научат опытные инструкторы, которые принимали участие в "локальных войнах". Они будут проводить тренировки и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов области.

Что предшествовало: 22 ноября Гладков сообщал, что в области России строят оборонительную "засечную линию", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины. "Я говорю о формировании белгородской линии - Белгородская засечная линия", - подчеркнул он.