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Медведев: Если бы не ядерное оружие, Россию порвали бы на части

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 19:06
Фото: РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целостность России обеспечивается благодаря силам ядерного сдерживания.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Медведева

Прямая речь Медведева: " Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Огромная страна, богатая, и все смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить".

"И как это ни жестко прозвучит, в значительной степени это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам альянсах, от принятия антироссийских решений. Так было, так есть и так будет".

Детали: Медведев также заявил, что у РФ достаточно всех видов вооружений и что он сам пишет сообщения в своем канале в Теlegram і что за него "такую штуковину никто не напишет"

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Темы: РосcияМедведевядерное оружие
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