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Норвегия передает почти 15 млн евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 19:36

Европейский Союз и Норвегия во вторник административное соглашение о предоставлении последней добровольного финансового взноса в Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) на 2023 год.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В рамках соглашения Норвегия передает на функционирование миссии 150 миллионов норвежских крон (примерно 14,5 миллиона евро) в Европейский фонд мира, решение о чем было объявлено норвежским правительством еще 31 октября.

"Сегодняшнее подписание формализует это решение и обеспечит вступление в силу соглашения и эффективный вклад Норвегии в тренировки и оснащение Вооруженных Сил Украины в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи", - отмечается в сообщении.

Совет ЕС подчеркивает, что Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, которая сделала финансовый вклад в Европейский фонд мира, "что является подтверждением тесного сотрудничества Норвегии с ЕС в вопросах безопасности и обороны, а также ее твердой поддержки Украины в защите свободы и суверенитета".

"Финансовая поддержка Норвегией миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине даст дополнительный толчок для подготовки и оснащения Вооруженных Сил Украины, которые продолжают свою мужественную борьбу против российской агрессии", - подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее он объявил, что уже 24 страны Европейского Союза предоставили свои предложения для участия в новой миссии по обучению украинских военных.

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Новая тренировочная миссия Европейского союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

Темы: НорвегияВооруженные силы
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