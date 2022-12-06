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Петиция о демобилизации тех, кто служит год: Резников объяснил, как это вредит обороноспособности

Роман ПетренкоВторник, 6 декабря 2022, 19:57
ФОТО РЕЗНиКОВа в FACEBOOK

Министр обороны Алексей Резников в ответ на петицию считает, что демобилизовать людей, которые служат больше года, это очень навредит обороноспособности Украины.

Источник: Резников в эфире телемарафона

Прямая речь Резникова: "Мое персональное мнение - эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны.

На сегодня Конституция говорит об обязанности каждого гражданина защищать свою землю.

Вопрос пойти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа впереди, мне кажется, это немного странный подход.

В парламенте есть конструктивный подход, проект закона, который мы поддерживаем - возможность предоставления отпусков определенный период времени, возможность отдохнуть, передохнуть и переключиться.

По демобилизации - представьте себе, сегодня у нас под штыком около миллиона человек. Представьте, миллион отпустить, миллион набрать, а научить их, подготовить? Для меня это очень странно звучит, не понимаю авторов этой петиции".

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Детали: Петиция набрала 25 тысяч голосов за три месяца.

Автор предлагает ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека, а также гарантировать отсрочку от следующей мобилизации для людей, которые отслужили год.

Темы: РезниковВооруженные силывойнамобилизация
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