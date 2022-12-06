Петиция о демобилизации тех, кто служит год: Резников объяснил, как это вредит обороноспособности
Министр обороны Алексей Резников в ответ на петицию считает, что демобилизовать людей, которые служат больше года, это очень навредит обороноспособности Украины.
Источник: Резников в эфире телемарафона
Прямая речь Резникова: "Мое персональное мнение - эта петиция не совсем в пользу обороноспособности страны.
На сегодня Конституция говорит об обязанности каждого гражданина защищать свою землю.
Вопрос пойти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа впереди, мне кажется, это немного странный подход.
В парламенте есть конструктивный подход, проект закона, который мы поддерживаем - возможность предоставления отпусков определенный период времени, возможность отдохнуть, передохнуть и переключиться.
По демобилизации - представьте себе, сегодня у нас под штыком около миллиона человек. Представьте, миллион отпустить, миллион набрать, а научить их, подготовить? Для меня это очень странно звучит, не понимаю авторов этой петиции".
Детали: Петиция набрала 25 тысяч голосов за три месяца.
Автор предлагает ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека, а также гарантировать отсрочку от следующей мобилизации для людей, которые отслужили год.