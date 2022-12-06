В Одессе возобновили водоснабжение, с теплом почти 90% потребителей

После ракетного обстрела, устроенного Россией 5 декабря, водоснабжение и водоотвод в Одессе восстановлены в полном объеме, около 90% горожан уже обеспечены теплом.

Источник: спикер Одесской ОГА Сергей Братчук о ситуации в Одессе по состоянию на 19:00 вторника 6 декабря

Прямая речь: "Водоснабжение и водоотведение восстановлено по всему городу (Одесса). Днем в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные машины.

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Теплоснабжение. 11 районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже более 600 тысяч одесситов".

Детали: Братчук отметил, что ДТЭК и Укрэнерго работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы города. На помощь им направлена коммунальная техника.