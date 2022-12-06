Украина заявила, что Грузия игнорирует просьбу помочь генераторами, в Тбилиси об этом "впервые слышат"

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов утверждает, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергетического кризиса после российских обстрелов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Украина сейчас остро нуждается в помощи в восстановлении системы электроснабжения - генераторами и трансформаторами для освещения больниц, домов и школ", - сказал украинский дипломат.

Реклама:

По его словам, с момента обращения прошел уже месяц, но украинская сторона так и не получила ответа.

Также Касьянов рассказал, что Киев несколько раз обращался к Тбилиси с просьбой оказать военную помощь после начала полномасштабного вторжения России в феврале, но эти запросы также были проигнорированы.

Он напомнил о помощи Украины во время обострения ситуации в Абхазии в 1993 году, а также во время российско-грузинской войны 2008-го, и подчеркнул, что Киев отвергает любые обвинения в якобы попытках "втянуть Грузию в войну".

ВИДЕО ДНЯ

В ответ на заявления временного поверенного в делах Грузии в Украине руководитель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что "первый раз слышит" о просьбе украинской стороны о поставках генераторов и трансформаторов.

По его словам, Тбилиси максимально поддерживает Украину на политическом уровне и оказывает гуманитарную помощь, и если генераторы попадают под гуманитарные цели, то не видит проблемы их передать.

В то же время Мдинарадзе заявил, что ключевым месседжем Касьянова было "то, что Грузия должна записаться как сторона в войне" и "все было направлено на то, чтобы нанести удар по имиджу правительства Грузии".

Отношения Киева и Тбилиси существенно ухудшились после того, как грузинские власти отказались прямо осуждать полномасштабное вторжение России, а также препятствовали выезду грузинских добровольцев в Украину.

Читайте больше: Точка невозврата: как Украина окончательно изменила стратегию в отношениях с Грузией.