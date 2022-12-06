В Днепре раздаются взрывы – СМИ
Вторник, 6 декабря 2022, 21:14
В городе Днепр вечером 6 декабря раздаются звуки взрывов.
Источник: "Суспільне", глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук
Детали: О том, что в Днепре слышны звуки взрывов, корреспонденты "Суспільного" сообщили в 22:02.
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В городе и области в это время объявлена воздушная тревога.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук намекнул, что россияне задействовали дроны "Шахед", которые из-за характерного звука называют "мопедами".
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