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В Днепре раздаются взрывы – СМИ

Елена РощинаВторник, 6 декабря 2022, 21:14

В городе Днепр вечером 6 декабря раздаются звуки взрывов.

Источник: "Суспільне", глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Детали: О том, что в Днепре слышны звуки взрывов, корреспонденты "Суспільного" сообщили в 22:02. 

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В городе и области в это время объявлена воздушная тревога.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук намекнул, что россияне задействовали дроны "Шахед", которые из-за характерного звука называют "мопедами". 

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Темы: ДнепрДнепропетровская областьвойна
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