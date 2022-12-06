Резников: Вопрос о дополнительной мобилизации в Украине сейчас не стоит

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока нет необходимости в проведении дополнительной волны мобилизации в Украине.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона 6 декабря

Прямая речь: "У нас определенные организационные мероприятия уже проводятся по решению Генштаба... Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в Вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны.

Нам что нужно – и мы этого не скрываем, мы и западным партнерам говорим – нам нужно оружие. Начиная от артиллерии, снарядов к ней, бронированных автомашин, танков, самолетов, все.

Партнеры знают этот наш перечень для того, чтобы наши парни и девушки могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем 9 месяцев".

Детали: Так Резников ответил на вопрос, будет ли Украина активизировать набор в армию в связи с возможной второй волной мобилизации в России.

Министр обороны Украины предположил также, что Кремль будет искать новые тактики и снова менять командование армии.