Турция снова угрожает Греции из-за "милитаризации" островов в Эгейском море

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник пригрозил, что Анкара "примет меры" против Греции, если та продолжит перебрасывать оружие на свои острова в Эгейском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Выступая на пресс-конференции во вторник, Чавушоглу заявил, что дальнейшая милитаризация островов, которая, по его словам, нарушает договоренности Анкары и Афин, заставит Турцию защищать свои права.

"Мы не можем молчать. Греция должна отказаться от нарушения (договоренностей). Или она отступит от этого вопроса и будет придерживаться соглашения, или мы примем необходимые меры", - сказал он и добавил, что речь идет как о юридических шагах "в рамках международных организаций, особенно ООН", так и действиях "на местах".

Заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис после этого обвинил Анкару в произнесении неоднократных "провокационных и исторически неосведомленных заявлений" и отрицает наличие "агрессивных намерений" в отношении Турции.

"Мы полны решимости защищать нашу территориальную целостность всеми возможными способами", - подчеркнул он.

Заявления Чавушоглу появились после сообщений о военных учениях Греции на островах Родос и Лесбос в Эгейском море. Турция утверждает, что размещение солдат или оружия на островах у ее побережья является нарушением их невоенного статуса согласно международному праву.

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Афины же заявляют о необходимости защиты островов от потенциального нападения со стороны Анкары. Греция утверждает, что Турция имеет значительные военные силы на западном побережье как раз напротив островов.

Турция и Греция, хоть и находятся вместе в НАТО, много лет конфликтуют по целому ряду вопросов, в частности территориальных претензий в Эгейском море и воздушного пространства над ним.

В октябре 2022 года эти противоречия переросли в новую эскалацию, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с прямыми угрозами греческим войскам на этих островах, заявив, что "однажды ночью мы можем внезапно прийти".