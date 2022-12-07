Сумщина: россияне выпустили по пограничью 226 боеприпасов

За минувшие сутки российские оккупанты выпустили 226 снарядов и мин по пограничью Сумской области, в одной из общин пожилой мужчина получил ранения.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По информации главы ОВА, под вражеские обстрелы в течение суток попали 7 общин.

Эсманскую общину россияне обстреляли 4 раза. 20 мин, 60 снарядов из "Градов" и еще 12 из ствольной артиллерии разорвались в приграничных селах. Осколочное ранение получил 69-летний местный житель. У него рваная рана щеки, мужчине оказали помощь на месте. Также повреждены 3 жилых дома. В одном из них вспыхнул пожар.

В Миропольской громаде враг нанес 2 минометных обстрела из 120 мм калибра. Было 37 "прилетов".

По Шалыгинской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии. Зафиксировано 30 "прилетов".

По Хотинской общине враг бил одновременно с САУ 122 мм калибра (4 снаряда) и минометов (13 мин). В результате обстрела повреждена больница и детский сад. В больнице из-за обстрелов вспыхнул пожар.

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В Юнаковской громаде было 12 "прилетов" из минометов с территории России и еще 13 - из САУ.

Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов. Было 15 "прилетов".

В Краснопольской громаде россияне обстреляли приграничье из САУ 120 мм калибра. Разорвались 20 снарядов.