Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: россияне выпустили по пограничью 226 боеприпасов

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 00:35
Сумщина: россияне выпустили по пограничью 226 боеприпасов
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ НА СУМЩИНЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: TELEGRAM ЖИВИЦКОГО

За минувшие сутки российские оккупанты выпустили 226 снарядов и мин по пограничью Сумской области, в одной из общин пожилой мужчина получил ранения.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По информации главы ОВА, под вражеские обстрелы в течение суток попали 7 общин.

Реклама:

Эсманскую общину россияне обстреляли 4 раза. 20 мин, 60 снарядов из "Градов" и еще 12 из ствольной артиллерии разорвались в приграничных селах. Осколочное ранение получил 69-летний местный житель. У него рваная рана щеки, мужчине оказали помощь на месте. Также повреждены 3 жилых дома. В одном из них вспыхнул пожар.

В Миропольской громаде враг нанес 2 минометных обстрела из 120 мм калибра. Было 37 "прилетов".

По Шалыгинской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии. Зафиксировано 30 "прилетов".

ВИДЕО ДНЯ

По Хотинской общине враг бил одновременно с САУ 122 мм калибра (4 снаряда) и минометов (13 мин). В результате обстрела повреждена больница и детский сад. В больнице из-за обстрелов вспыхнул пожар.

В Юнаковской громаде было 12 "прилетов" из минометов с территории России и еще 13 - из САУ.

Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов. Было 15 "прилетов".

В Краснопольской громаде россияне обстреляли приграничье из САУ 120 мм калибра. Разорвались 20 снарядов.

Темы: Сумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: