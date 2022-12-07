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ВСУ отбили атаки возле 10 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 06:25
ВСУ отбили атаки возле 10 населенных пунктов – сводка
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО ГЕНШТАБА

6 декабря Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

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6 декабря противник нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

В Генштабе заявили, что и в дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка вражеских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

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В отчете отмечается, что растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Эсмань, Павловка, Кондратовка, Запселье и Мирополье на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Терновая, Огирцево, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневому поражению из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площанки и Невского Луганской области и Терны, Ямполовка и Лиман в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Осуществил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах более 10 населенных пунктов. Среди них Временка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обороняется, проводит усиление группировки войск. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 15 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Это, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белогрудовое Херсонской области, Херсон и Николаев.

Противник продолжает нести потери. Растет количество погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян. В городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. В связи с этим продолжается фортификационное оборудование оборонительных позиций в приграничных с Украиной районах.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов оккупантов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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