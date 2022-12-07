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Днепропетровщина: оккупанты атаковали "Ураганами" и "Шахедами" – все 8 дронов сбили

Ирина БалачукСреда, 7 декабря 2022, 08:17
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА 

Ночью 7 декабря российские захватчики обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов" и тяжелой артиллерии – повреждены частные дома, магазины, газопроводы, вместе с тем защитники сбили все 8 беспилотников, которые оккупанты направили на область.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Горячая ночь... Россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". Круто поработали военные из воздушного командования "Восток".

Сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область. Предварительно, это были "Shahed-136"". 

 
Фото Из Telegram Николая Лукашука 

Детали: По словам главы ОВА, россияне 7 раз ударили из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской громадам.

 
Фото Из Telegram Николая Лукашука 

Люди не пострадали. Но в Никополе повреждены около 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы, несколько магазинов, офисные здания и колледж. 

 
Фото Из Telegram Николая Лукашука 

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Темы: Днепропетровская областьвойнабеспилотники
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