Германия выделяет Украине грант на 200 млн евро для поддержки внутренне перемещенных лиц

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал грантовое соглашение с немецким банком развития KfW на 200 млн евро, которые должны быть направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Германии в Украине.

Как отмечается, из-за войны свои дома вынуждены были покинуть в целом 13,6 миллиона человек и около половины из них нашли себе безопасное место в Украине и как внутренне перемещенные лица нуждаются в финансовой поддержке для удовлетворения таких насущных потребностей, как одежда, еда, лекарства и жилье.

"Украинское государство делает чрезвычайные вещи для преодоления последствий войны и обеспечения своих граждан – особенно тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за войны. С помощью этой программы мы хотим еще больше укрепить социально-экономическую устойчивость внутренне перемещенных лиц и таким образом подготовить для всего украинского общества лучшие основы для экономического развития и восстановления", – сказала посол Германии Анка Фельдгузен.

Грантовое соглашение направлено на такие цели, как:

Поддержка систем социальной защиты; Скорая помощь малообеспеченным слоям населения; Обеспечение основы для будущего восстановления и дальнейшего экономического развития;

Финансовый взнос будет уплачен по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития в государственный бюджет Украины и использован для финансирования украинской программы помощи внутренне перемещенным лицам.

Всего в 2022 году в рамках немецкого сотрудничества для развития Украине оказана поддержка на сумму около 600 млн евро. Значительная часть этого идет на поддержку внутренне перемещенных лиц или пострадавших от войны общин.