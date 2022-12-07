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Разведка Британии объяснила, зачем РФ усиленно готовит "оборону" в Белгородской области

Среда, 7 декабря 2022, 10:23
Getty Images

Российские власти продвигают оборонительные приготовления на своей международно признанной территории, чтобы разжечь патриотические чувства граждан.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в последнее время Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль международной границы с Украиной и вглубь Белгородской области. 6 декабря 2022 года белгородский губернатор объявил о создании местных "отрядов самообороны".

О копании окопов в Белгороде сообщалось по крайней мере с апреля 2022 года, но новые сооружения, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения, говорится в обзоре.

"Существует реальная возможность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной российской территории, чтобы разжечь патриотические чувства. Однако, вероятно, это иллюстрирует искреннюю (но ложную) уверенность некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских войск. Недостаточность стратегической оценки является одним из критических недостатков центральной российской правительственной архитектуры, о чем свидетельствует первоначальное решение России о вторжении в Украину", - говорится в обзоре.

Беспристрастный официальный анализ почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически выгодным выводам, добавила британская разведка.

Накануне разведка Британии сообщала, что РФ может рассредоточить бомбардировщики после взрывов в Энгельсе и Дягилево.

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Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
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