Оккупанты массированно обстреливают Херсон и область, попали в здание водоканала, есть погибший - ОВА

За минувшие сутки оккупанты массированно обстреливали Херсонскую область, артиллерия захватчиков вела огонь в районах населенных пунктов на линии соприкосновения, также был обстрелян Херсон, погиб 1 человек.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: По информации ГШ ВСУ, враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белогрудовое.

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Оккупанты снова обстреляли Херсон. Попали в здание Херсонского водоканала и жилые дома. Из-за минно-взрывной травмы и ранения обломками погиб 43-летний работник предприятия. В результате обстрела возник масштабный пожар - его ликвидировали херсонские спасатели.

В Голопристанской громаде ситуация сверхсложная. Громада находится под постоянными обстрелами, есть разрушение частных зданий и квартир, также разрушено здание, где находились работники экстренной неотложной помощи, сгорели три автомобиля скорой, есть пострадавший водитель, которому оказана медицинская помощь.

Продолжаются восстановительные работы на территории области и в самом Херсоне.

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Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение на Херсонщине.

Операторы мобильной связи возобновили работу 93 базовых и 3 передвижных станций на освобожденной Херсонщине.

В Херсоне восстанавливается централизованное водоснабжение, процесс подключения абонентов продолжается.

Житомирщина: сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать, применив беспилотник типа "Шахед".

Силами ПВО беспилотник был сбит.

Жертв и пострадавших нет.

Сумщина: ночью враг обстреливал Серединобудскую громаду, с территории рф осуществлен обстрел из САУ г. Середина-Буда, Шосткинского р-на, 2 прихода. В результате обстрела повреждены два жилых дома.

Информация о пострадавших уточняется.

Также ночью - обстрел и взрывы на территории Серединобудской громады. По предварительной информации в результате обстрела возник пожар в нежилом доме. Подробная информация выясняется.

За минувшие сутки 226 снарядов и мин российский враг выпустил по пограничье.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Куприяновка, Новотаврическое, Железнодорожное, Дорожнянка, Щербаки, Ноаоандреевка, Красное, Степногорск, Степное, Каменское, Малые Щербаки, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Ольговское, Новоданиловка, Малиновка, Белогорье, Полтавка, Успеновка, Тимировка.

Поступило 39 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Детали о последствиях уточняются.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории.

Днепропетровскую область ночью враг атаковал дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и РСЗО.

Защитники из воздушного командования "Восток" сбили все 8 дронов-камикадзе, которые враг ночью направил на область.

В Никопольском районе под вражеским обстрелом были Никополь и Марганецкая громада. Люди целы. В Никополе повреждены до 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы, несколько магазинов, несколько офисных зданий и колледж.

Харьковщина: под обстрелами оккупантов остается Купянская громада.

В городе Купянск в результате артиллерийских ударов частично разрушено здание лицея, выбиты окна. Жертв и пострадавших нет.

Во время следующего артобстрела получила осколочные ранения местная жительница 67-лет, госпитализирована в медицинское учреждение. Повреждены крыша, окна жилых домов, заборы, хозяйственные постройки.

Вчера в Двуречанской общине горел дом. Без пострадавших.

В Волчанской громаде в результате обстрела россиян погибла женщина 43 лет.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневому поражению из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площанки и Невского.

Николаевщина: вчера в течение дня 6 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера ориентировочно зафиксирован обстрел за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Донетчина: 3 раненых гражданских за сутки. В течение этих суток россияне применяли артиллерию, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", танки, РСЗО "Град".

Обстреляны населенные пункты Северное, Бахмут, Карловка, Курахово, Краматорск, Авдеевка, Острое, Малотарановка (жилой сектор, повреждены жилой сектор, частные дома и школа, в которой работал Пункт несокрушимости).