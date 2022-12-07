Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси хотят казнить чиновников и военных за "госизмену"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 декабря 2022, 11:16
В Беларуси хотят казнить чиновников и военных за госизмену
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, фото AP

В Беларуси планируют ввести смертную казнь для чиновников и военных за "государственную измену".

Источник: пресслужба Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Детали: Депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который вносит изменения в санкцию части 2 статьи 356 УК Беларуси. Планируется ввести смертную казнь за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим госдолжность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. 

Реклама:

Как говорится в сообщении, целью ужесточения является "оказание сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству"

Также законопроект предлагает ввести ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные силы

Справка: Беларусь – единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена как мера наказания на законодательном уровне. Европейский союз неоднократно призывал Беларусь наоборот отменить смертную казнь.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: Весной в Беларуси приняли закон о смертной казни за попытку теракта.

Темы: Беларусьгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: