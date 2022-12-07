В Беларуси хотят казнить чиновников и военных за "госизмену"

В Беларуси планируют ввести смертную казнь для чиновников и военных за "государственную измену".

Источник: пресслужба Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Детали: Депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который вносит изменения в санкцию части 2 статьи 356 УК Беларуси. Планируется ввести смертную казнь за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим госдолжность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

Как говорится в сообщении, целью ужесточения является "оказание сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству"

Также законопроект предлагает ввести ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные силы

Справка: Беларусь – единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена как мера наказания на законодательном уровне. Европейский союз неоднократно призывал Беларусь наоборот отменить смертную казнь.

Что этому предшествовало: Весной в Беларуси приняли закон о смертной казни за попытку теракта.