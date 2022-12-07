"Нет сил бежать, идти - ползи": ССО показали свой спецкурс выживания и подготовки

Проходит первый с начала полномасштабного вторжения России квалификационный курс Сил специальных операций.

Источник: видео, распространенное на страницах ССО в соцемержах, спикер ССО Александр Киндратенко в комментарии УП

Дословно ССО: "Каждый кандидат имеет свою мотивацию, но цель у них - общая: стать специалистом своего дела, оператором Сил специальных операций. Ради этого стоит выдержать все испытания".

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Детали: На видео зафиксированы фрагменты физической и психологической подготовки.

Как пояснил УП спикер ССО Александр Киндратенко, уникальность этого Q-курса в том, что он проводится в условиях войны (всего с дня основания Сил спецопераций Украины состоялось более 10 таких курсов).

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Тренировка длится 4 месяца. Для прохождения набираются действующие военнослужащие-контрактники.

Прямая речь: "На нынешний курс зашло около 600 человек. Сейчас постепенно они отсеиваются в результате еженедельных испытаний. Обычно до конца доходят 10%. После выпуска военнослужащие гарантированно попадают в части ССО, занимают свои должности в боевых группах и выполняют соответствующие задачи".