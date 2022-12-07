РФ ударила по рынку и заправкам: 8 погибших на Донетчине - ОП

Последствия удара по городу Курахово в Донецкой области 7 декабря, фото из tELEGRAM Кирилла Тимошенко

Российские военные 7 декабря нанесли удары по рынку, автостанции, заправкам и жилых домах города Курахово Донецкой области, известно о по меньшей мере 8 погибших гражданских.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Мощный удар по Курахово. По меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены".

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Детали: Кириленко сообщил, что под огнем оказался центр города: рынок, автостанция, заправки, жилые дома. Просматривать видео не рекомендуется людям со слабой нервной системой.

Російські військові завдали удару по ринку, автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове на Донеччині, відомо про щонайменше 6 загиблих цивільних. pic.twitter.com/td6aDJJ1oL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 7, 2022

Обновлено в 16:20: Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о 8 погибших и 5 раненых. По его словам, обстрел осуществлен из РСЗО.

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Обновлено в 16:50: Президент Владимир Зеленский прокоментировал обстрел города: "Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это". Зеленский сообщает о 6 погибших, а не 8.