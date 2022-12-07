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Путин назвал захват территорий Азова "значимым результатом" войны для России

Елена РощинаСреда, 7 декабря 2022, 16:39
Путин назвал захват территорий Азова значимым результатом войны для России
Фото: РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что захват новых территорий является для России значимым результатом так называемой "специальной операции" в Украине.

Источник: Путин во время онлайн заседание совета по правам человека, "РИА Новости"

Прямая речь: "Конечно, это длительный процесс может быть, но появление новых территорий – значимый результат для России, Азовское море стало внутренним морем, еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, а самое главное – люди, которые там живут, они теперь с нами, а это миллионы людей, это самый главный результат (спецоперации – ред.)".

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Детали: При этом Путин признал, что идет война, хотя в РФ это называют СВО.

"Война-то была начата не нами (россиянами – ред.), а в 2014 после государственного переворота на Украине она была начата украинскими тогда властями, пришедшим в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления граждан, проживавших на Донбассе", – гнет свою линию он.

Также российский президент продолжает утверждать, что "единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия", тогда как "националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории, которая Украина получила благодаря решениям Сталина после Второй мировой".

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По его словам, "к этому и будут вести дело", но "это уже дело самих украинских политиков" в будущем.

Темы: ПутинвойнаАзовское мореоккупация
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