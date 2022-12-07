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4 полицейских погибли из-за "каскада" мин в Херсонской области, еще 4 ранены

Елена РощинаСреда, 7 декабря 2022, 19:09
4 полицейских погибли из-за каскада мин в Херсонской области, еще 4 ранены
Погибшие в Херсонской области полицейские, коллаж УП

Четверо украинских полицейских погибли, подорвавшись на российских минах в Херсонской области 7 декабря, еще четверо получили ранения.

Источник: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сайт Нацполиции

Прямая речь: "Коллектив Национальной полиции Украины потерял сегодня 4-х товарищей из полиции Черкасской области. В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

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Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизнь".

Детали: Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил сводным отрядом полиции Черкасщины. По словам Клименко, это был "эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, который всегда следовал Присяге".

Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – как преданные полицейские "служили, защищали, возвращали покой и безопасность на деоккупированную часть Херсонщины".

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Полицейские Черкасской области несли службу в составе сводного отряда Херсонщины, которым руководил Михаил Куратченко.

7 декабря полицейские отправились на очередную задачу для проверки информации местных людей об оставленном оккупантами схроне.

Специализированная оперативная группа, кинолог и взрывотехник во главе с Куратченко прибыли к месту, где раньше были позиции врага, недалеко от села Федоровка. Они изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения.

"Возвращаясь, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии. Парни подорвались на каскаде вражеских мин и боеприпасов", – сообщает Нацполиция.

Трое полицейских погибли на месте, еще один – умер в больнице. За жизнь еще четырех полицейских сражаются врачи.

Клименко выразил соболезнования семьям погибших.

УП, дополнено
Темы: полицияХерсонская областьЧеркасская областьвойна
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