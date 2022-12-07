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Сенат США рассмотрит резолюцию о признании действий РФ геноцидом против украинского народа

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 20:31

Комитет Сената США по иностранным делам в среду одобрил резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил соавтор резолюции, сенатор от Демократической партии Бен Кардин.

"Преступления, совершаемые против украинского народа в ходе незаконной и неспровоцированной войны Путина, противоречат многочисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид. Украинский народ продемонстрировал свою решимость и способность отражать постоянные атаки, но невинные жизни будут продолжать гибнуть, пока Россия не поймет последствий своих отвратительных действий. Ответственность должна наступить", - подчеркнул он.

После одобрения в профильном комитете резолюция может быть вынесена на голосование в Сенат. Дату голосования должен определить лидер демократического большинства Чак Шумер.

Напомним, резолюцию о признании действий России геноцидом украинского народа Кардин и его коллега по Сенату Джим Риш представили еще в июле.

Проект резолюции осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины и призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

Документ также поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее несколько государств на политическом уровне назвали российскую агрессию в Украине геноцидом украинского народа.

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Темы: геноцидПутинУкраинаСША
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