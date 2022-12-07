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США внесли в "черный список" более 10 компаний из РФ и Европы, которые помогают российской армии

Среда, 7 декабря 2022, 20:07

Министерство торговли США в среду добавило 24 компании в "черный список" списка экспортного контроля из-за поддержки военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставки Ирану электроники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В "черный список" из соображений национальной безопасности и внешней политики США были добавлены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. Большинство из них попали под экспортный контроль за поддержку российского оборонного сектора.

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Это в частности латвийская Fiber Optic Solutions, которая производит волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская AO Kraftway Corporation PSC, которая называет себя одной из крупнейших российских ИТ-компаний.

В список также вошли российские АО "Научно-исследовательский центр электронных вычислительных машин", ООО "Фиберсенс", научно-производственная компания "Оптолин", АО ПКК "Миландр", ООО "Миландр ЭК", АО "Миландр МТП", ООО "Милур ИС", ООО "Микроэлектронный производственный комплекс (МПК) "Миландр", АО "Руселектроника" и швейцарская компания Milur SA.

Соединенные Штаты используют меры экспортного контроля для наказания компаний, которые поддерживают российскую оборонную промышленность, и для ограничения экспорта иностранных технологий в Россию с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

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Такие ограничения предусматривают, что поставщики американских товаров должны получить специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки компаниям, добавленным в "черный список".

В начале ноября министерство финансов США объявило о санкциях против транснациональной сети из 42 физических и юридических лиц, которая закупала технологии для военно-промышленного комплекса России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что некоторые санкции в отношении России могут оставаться в силе даже после любого возможного мирного соглашения с Украиной.

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