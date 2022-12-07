1888 населенных пунктов удалось освободить, еще столько же оккупированы – Зеленский

Защитники Украины освободили от российской оккупации 1888 населенных пунктов, но почти столько же городов и сел остаются оккупированными.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Robert F. Kennedy Human Rights Foundation 7 декабря

Прямая речь: "24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов.

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1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионов, которые могут быть спасены.

Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации! И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев... Мы можем их освободить".

Детали: Зеленский, обращаясь по-английски, сказал, что американская поддержка помогает защите против российского террора и дает надежду.

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Он подчеркнул, что поддержка – "это не о политике, это о жизни".

По словам украинского президента, сейчас "такое время, когда поддерживать буквально значит спасать – спасать миллионы людей, миллионы родителей и матерей, миллионы детей".

Он поблагодарил США за поддержку и высказал уверенность, что когда-нибудь вся Украина будет свободна и защищена от российских посягательств.