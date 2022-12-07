Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

1888 населенных пунктов удалось освободить, еще столько же оккупированы – Зеленский

Елена РощинаСреда, 7 декабря 2022, 22:00
Владимир Зеленский, фото ОП

Защитники Украины освободили от российской оккупации 1888 населенных пунктов, но почти столько же городов и сел остаются оккупированными.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Robert F. Kennedy Human Rights Foundation 7 декабря

Прямая речь: "24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов.

1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионов, которые могут быть спасены.

Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации! И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев... Мы можем их освободить".

Детали: Зеленский, обращаясь по-английски, сказал, что американская поддержка помогает защите против российского террора и дает надежду.

Он подчеркнул, что поддержка – "это не о политике, это о жизни".

ВИДЕО ДНЯ

По словам украинского президента, сейчас "такое время, когда поддерживать буквально значит спасать – спасать миллионы людей, миллионы родителей и матерей, миллионы детей".

Он поблагодарил США за поддержку и высказал уверенность, что когда-нибудь вся Украина будет свободна и защищена от российских посягательств.

Темы: деоккупацияконтрнаступлениевойнаЗеленский
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Спецназ Косово зашел в сербский регион на фоне напряженности с Сербией

ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ

обновлено, фотоРоссияне атаковали Харьковщину: 4 пострадавших

Словакия планирует возобновить производство снарядов 120 и 155 мм для Украины - глава МИД

Прокуратура Нидерландов не будет требовать от России экстрадиции виновных в гибели рейса MH17 

ВАКС избрал заочный арест экс-главе Нацбанка Шевченко – ЦПК

Все новости...
деоккупация
В освобожденном Изюме появилась улица Бандеры
Половина Херсона уже со светом
Российские военные перегруппировываются на Кинбурнской косе – Силы обороны
Последние новости
23:42
Власти Грузии объяснили, почему не помогли Украине генераторами: таких "физически нет"
23:23
Топ-дипломат США отказалась уточнять, что Вашингтон будет считать выводом войск РФ из Украины
23:07
Прогноз Гайдая: за зиму выйти на линию 2014 года, в 2023 – освободить всю Луганщину
22:51
Спецназ Косово зашел в сербский регион на фоне напряженности с Сербией
22:36
видеоЗеленский заявил о "минном терроре" РФ и наградил 4 погибших полицейских
22:27
Два связанных с Кремлем олигарха продолжают вести бизнес в Латвии и получают деньги ЕС - The Insider
22:14
Россияне нанесли 55 ударов по Сумской области за день
22:06
Президент Польши встретился с Тихановской и поддержал белорусскую оппозицию
22:03
ЕС осудил первую казнь с начала антиправительственных протестов в Иране
21:48
ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ
Все новости...